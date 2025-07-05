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Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо

Київ • УНН

 • 1641 перегляди

Київська область пережила нічну атаку російських дронів, що призвела до пошкоджень у Бориспільському районі. Серед постраждалих об'єктів - школа, будинок культури, котельня, магазин, приватний будинок та автомобіль, проте постраждалих серед населення немає.

Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо

Київська область уночі зазнала чергової атаки російських військ дронами, під удар потрапив Бориспільський район, де серед іншого є пошкодження школи і будинку культури, повідомили у суботу у Київській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

"У Бориспільському районі області унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля", - зазначили в ОВА.

У приміщеннях, як вказано, вибиті двері, вікна, посічені фасади.

"Постраждалих серед населення немає", - повідомили в ОВА.

рф атакувала Чугуїв і Куп'янськ: є постраждалі, серед них дитина05.07.25, 00:19 • 1218 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївщина
Київська область
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