Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо

Київська область уночі зазнала чергової атаки російських військ дронами, під удар потрапив Бориспільський район, де серед іншого є пошкодження школи і будинку культури, повідомили у суботу у Київській ОВА у Telegram, пише УНН.

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Як повідомляється, в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

"У Бориспільському районі області унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля", - зазначили в ОВА.

У приміщеннях, як вказано, вибиті двері, вікна, посічені фасади.

"Постраждалих серед населення немає", - повідомили в ОВА.

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