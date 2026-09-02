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Financial Times

Ночная атака на Одессу: есть раненые, повреждена инфраструктура и жилые дома

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Одесса подверглась ночной атаке 2 сентября: трое раненых, среди них ребёнок, повреждена городская инфраструктура, разрушены жилые дома. В ВС сообщали о барражирующих боеприпасах «Бандероль», направлявшихся на город.

Ночная атака на Одессу: есть раненые, повреждена инфраструктура и жилые дома

Одесса в ночь на среду, 2 сентября, подверглась атаке врага. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате удара повреждена инфраструктура города.

Предварительно, есть разрушения жилых домов. Воздушная тревога продолжается. Позаботьтесь о собственной безопасности. Берегите себя и своих близких

- призвал Лысак.

Позже он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали три человека, среди них один ребенок.

Ранее Воздушные силы предупреждали о повторных пусках КАБ в направлении Одессы из акватории Черного моря.

До этого в ВС сообщали о барражирующих боеприпасах "Бандероль" по Одессе.

Напомним

Враг атаковал Одесский регион в ночь на 1 сентября, применив ударные БПЛА, реактивные дроны и управляемые авиационные бомбы. В результате российской атаки в ночь на 1 сентября было повреждено основное и вспомогательное оборудование Одесской ТЭЦ. В тот же день в Одессе начались перебои с электроснабжением.

Россия нанесла массированный удар по Одессе, повреждена инфраструктура31.08.26, 23:52 • 12010 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
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