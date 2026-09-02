Ночная атака на Одессу: есть раненые, повреждена инфраструктура и жилые дома
Киев • УНН
Одесса подверглась ночной атаке 2 сентября: трое раненых, среди них ребёнок, повреждена городская инфраструктура, разрушены жилые дома. В ВС сообщали о барражирующих боеприпасах «Бандероль», направлявшихся на город.
Одесса в ночь на среду, 2 сентября, подверглась атаке врага. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
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По его словам, в результате удара повреждена инфраструктура города.
Предварительно, есть разрушения жилых домов. Воздушная тревога продолжается. Позаботьтесь о собственной безопасности. Берегите себя и своих близких
Позже он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали три человека, среди них один ребенок.
Ранее Воздушные силы предупреждали о повторных пусках КАБ в направлении Одессы из акватории Черного моря.
До этого в ВС сообщали о барражирующих боеприпасах "Бандероль" по Одессе.
Напомним
Враг атаковал Одесский регион в ночь на 1 сентября, применив ударные БПЛА, реактивные дроны и управляемые авиационные бомбы. В результате российской атаки в ночь на 1 сентября было повреждено основное и вспомогательное оборудование Одесской ТЭЦ. В тот же день в Одессе начались перебои с электроснабжением.
Россия нанесла массированный удар по Одессе, повреждена инфраструктура31.08.26, 23:52 • 12010 просмотров