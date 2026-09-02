Нічна атака на Одесу: є поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Одеса в ніч на середу, 2 вересня, зазнала атаки ворога. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок удару пошкоджена інфраструктура міста.

Попередньо, є руйнування житлових будинків. Повітряна тривога триває. Подбайте про власну безпеку. Бережіть себе та своїх близьких - закликав Лисак.

Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, серед них одна дитина.

Раніше Повітряні сили попереджали про повторні пуски КАБ у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

До цього у ПС повідомляли про баражуючі боєприпаси "Бандероль" на Одесу.

Нагадаємо

Ворог атакував Одеський регіон у ніч на 1 вересня, застосувавши ударні БПЛА, реактивні дрони і керовані авіаційні бомби. Внаслідок російської атаки у ніч на 1 вересня було пошкоджено основне й допоміжне обладнання Одеської ТЕЦ. Того ж дня у Одесі почались перебої з електропостачанням.

росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктура