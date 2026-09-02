Нічна атака на Одесу: є поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки
Київ • УНН
Одеса зазнала нічної атаки 2 вересня: троє поранених, серед них дитина, пошкоджена міська інфраструктура, зруйновані житлові будинки. У ПС повідомляли про баражуючі боєприпаси "Бандероль" на місто.
Одеса в ніч на середу, 2 вересня, зазнала атаки ворога. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок удару пошкоджена інфраструктура міста.
Попередньо, є руйнування житлових будинків. Повітряна тривога триває. Подбайте про власну безпеку. Бережіть себе та своїх близьких
Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, серед них одна дитина.
Раніше Повітряні сили попереджали про повторні пуски КАБ у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
До цього у ПС повідомляли про баражуючі боєприпаси "Бандероль" на Одесу.
Нагадаємо
Ворог атакував Одеський регіон у ніч на 1 вересня, застосувавши ударні БПЛА, реактивні дрони і керовані авіаційні бомби. Внаслідок російської атаки у ніч на 1 вересня було пошкоджено основне й допоміжне обладнання Одеської ТЕЦ. Того ж дня у Одесі почались перебої з електропостачанням.
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктура31.08.26, 23:52 • 12017 переглядiв