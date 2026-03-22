Ночная атака на Киевщину: повреждены здания на территории трех предприятий и частные дома
Киев • УНН
Враг атаковал Броварскую общину, повредив три предприятия и частные дома. Пожар локализован, пострадавших среди гражданского населения нет.
В ночь на воскресенье, 22 марта, враг атаковал Киевскую область. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Детали
По его словам, под ударом оказались "мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей".
Последствия атаки фиксируем в Броварской общине. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - он уже локализован. Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших
Он добавил, что на местах работают все оперативные службы, продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.
"Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Это вопрос вашей безопасности и жизни. Берегите себя и своих близких", - призвал начальник Киевской ОВА.
Напомним
В ночь на 14 марта враг массированно атаковал Киевскую область. Погибли 5 человек.
Из-за атаки рф в Киевской области перебои с газом, теплом и светом14.03.26, 12:58 • 4493 просмотра