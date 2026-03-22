Ночная атака на Киевщину: повреждены здания на территории трех предприятий и частные дома

$43.9650.50
ukenru
21 марта, 12:15
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1м/с
68%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 89625 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 54093 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
The Washington Post
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Ночная атака на Киевщину: повреждены здания на территории трех предприятий и частные дома

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Враг атаковал Броварскую общину, повредив три предприятия и частные дома. Пожар локализован, пострадавших среди гражданского населения нет.

Ночная атака на Киевщину: повреждены здания на территории трех предприятий и частные дома

В ночь на воскресенье, 22 марта, враг атаковал Киевскую область. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

По его словам, под ударом оказались "мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей".

Последствия атаки фиксируем в Броварской общине. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - он уже локализован. Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших

- рассказал Калашник.

Он добавил, что на местах работают все оперативные службы, продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.

"Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Это вопрос вашей безопасности и жизни. Берегите себя и своих близких", - призвал начальник Киевской ОВА.

Напомним

В ночь на 14 марта враг массированно атаковал Киевскую область. Погибли 5 человек.

Из-за атаки рф в Киевской области перебои с газом, теплом и светом14.03.26, 12:58 • 4493 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиевская область
Война в Украине
Киевская область