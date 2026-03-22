Ночная атака на Киевщину: повреждены здания на территории трех предприятий и частные дома

В ночь на воскресенье, 22 марта, враг атаковал Киевскую область. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

По его словам, под ударом оказались "мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей".

Последствия атаки фиксируем в Броварской общине. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - он уже локализован. Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших