Нічна атака на Київщину: пошкоджено будівлі на території трьох підприємств та приватні будинки
Київ • УНН
Ворог атакував Броварську громаду, пошкодивши три підприємства та приватні будинки. Пожежу локалізовано, постраждалих серед цивільного населення немає.
В ніч на неділю, 22 березня, ворог атакував Київщину. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.
За його словами, під ударом опинилися "мирні населені пункти, цивільні підприємства, домівки наших людей".
Наслідки атаки фіксуємо у Броварській громаді. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа - її вже локалізовано. Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку. На щастя, обійшлося без постраждалих
Він додав, що на місцях працюють усі оперативні служби, триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.
"Звертаюся до кожного жителя області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Це питання вашої безпеки і життя. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав начальник Київської ОВА.
В ніч на 14 березня ворог масовано атакував Київщину. Загинуло 5 людей.
