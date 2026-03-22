Нічна атака на Київщину: пошкоджено будівлі на території трьох підприємств та приватні будинки

В ніч на неділю, 22 березня, ворог атакував Київщину. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

За його словами, під ударом опинилися "мирні населені пункти, цивільні підприємства, домівки наших людей".

Наслідки атаки фіксуємо у Броварській громаді. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа - її вже локалізовано. Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку. На щастя, обійшлося без постраждалих