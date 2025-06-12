Ночная атака на Харьков: по меньшей мере двое пострадавших
Киев • УНН
Ночью 12 июня Харьков подвергся вражеским ударам. В Салтовском районе повреждены многоэтажки, пострадали две девушки 12 и 16 лет.
В результате вражеских ударов по Харькову в ночь на четверг, 12 июня, пострадали много людей. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, один из "прилетов" произошел в нескольких метрах от многоэтажки в Салтовском районе Харькова, в результате которого пострадали два человека.
Позже Терехов сообщил об ударе по еще одной многоэтажке в Салтовском районе.
Двое пострадавших на Салтовке - девочки 12-ти и 16-ти лет. Острая реакция на стресс. Медики с ними работают
В свою очередь руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате удара вражеским БПЛА по Салтовскому району Харькова ранения получили два человека.
"Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов.
Напомним
В Харькове в ночь на четверг, 12 июня, враг атаковал двор школы. По словам мэра Игоря Терехова, один из прилетов пришелся по двору школы, выбиты окна, город снова находится под атакой "шахедов".
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