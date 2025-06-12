Ночная атака на Харьков: по меньшей мере двое пострадавших

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
11 июня, 16:32 • 19045 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 58869 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 68593 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 72917 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 82812 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 88158 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 160434 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 69285 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 90980 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 63522 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
98%
748мм
Популярные новости

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

11 июня, 15:50 • 37505 просмотра

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

11 июня, 16:11 • 65395 просмотра

Оккупанты ударили "молнией" по Харькову, поврежден частный дом

11 июня, 16:53 • 8170 просмотра

Великобритания, Испания и ЕС достигли "исторического соглашения" по Гибралтару

11 июня, 17:58 • 29927 просмотра

Греция предлагает создать транспортный коридор от Александрополя до Одессы при поддержке ЕС

11 июня, 18:24 • 3756 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

11 июня, 16:11 • 65399 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 134115 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 160434 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 350469 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 305195 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Вучич

Майя Санду

Игорь Терехов

Кириакос Мицотакис

Актуальные места

Украина

Молдова

Одесса

Сербия

Греция

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

11 июня, 15:50 • 37508 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 66819 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 74773 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 99311 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 79057 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Ми-24

Ил-78

Гривна

Ту-160

Ночная атака на Харьков: по меньшей мере двое пострадавших

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Ночью 12 июня Харьков подвергся вражеским ударам. В Салтовском районе повреждены многоэтажки, пострадали две девушки 12 и 16 лет.

Ночная атака на Харьков: по меньшей мере двое пострадавших

В результате вражеских ударов по Харькову в ночь на четверг, 12 июня, пострадали много людей. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, один из "прилетов" произошел в нескольких метрах от многоэтажки в Салтовском районе Харькова, в результате которого пострадали два человека.

Позже Терехов сообщил об ударе по еще одной многоэтажке в Салтовском районе.

Двое пострадавших на Салтовке - девочки 12-ти и 16-ти лет. Острая реакция на стресс. Медики с ними работают

- написал городской голова Харькова.

В свою очередь руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате удара вражеским БПЛА по Салтовскому району Харькова ранения получили два человека.

"Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов.

Напомним

В Харькове в ночь на четверг, 12 июня, враг атаковал двор школы. По словам мэра Игоря Терехова, один из прилетов пришелся по двору школы, выбиты окна, город снова находится под атакой "шахедов".

Количество жертв удара по Харькову 7 июня возросло до шести11.06.25, 22:36 • 1694 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Шахед-136
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9