Ночная атака на Харьков: по меньшей мере двое пострадавших

В результате вражеских ударов по Харькову в ночь на четверг, 12 июня, пострадали много людей. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, один из "прилетов" произошел в нескольких метрах от многоэтажки в Салтовском районе Харькова, в результате которого пострадали два человека.

Позже Терехов сообщил об ударе по еще одной многоэтажке в Салтовском районе.

Двое пострадавших на Салтовке - девочки 12-ти и 16-ти лет. Острая реакция на стресс. Медики с ними работают - написал городской голова Харькова.

В свою очередь руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате удара вражеским БПЛА по Салтовскому району Харькова ранения получили два человека.

"Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - рассказал Синегубов.

Напомним

В Харькове в ночь на четверг, 12 июня, враг атаковал двор школы. По словам мэра Игоря Терехова, один из прилетов пришелся по двору школы, выбиты окна, город снова находится под атакой "шахедов".

Количество жертв удара по Харькову 7 июня возросло до шести