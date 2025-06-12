Вночі Харків атакували "шахеди": один з прильотів - по подвірʼю школи
Київ • УНН
У Харкові вночі ворог атакував подвірʼя школи, вибито вікна. Місто знову під атакою "шахедів", в повітрі ще є безпілотники.
У Харкові в ніч на четвер, 12 червня, ворог атакував подвірʼя школи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, місто знову перебуває під атакою "шахедів" - "у повітрі ще є безпілотники".
Один з прильотів прийшовся по подвірʼю школи. Вибиті вікна, інформація щодо постраждалих на разі не надходила
У свою чергу керівник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, "прильот" ворожого БпЛА зафіксовано в Шевченківському районі Харкова.
Нагадаємо
11 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Внаслідок атаки загинули 4 людини, понад 60 були поранені.
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