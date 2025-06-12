Вночі Харків атакували "шахеди": один з прильотів - по подвірʼю школи

У Харкові в ніч на четвер, 12 червня, ворог атакував подвірʼя школи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

За його словами, місто знову перебуває під атакою "шахедів" - "у повітрі ще є безпілотники".

Один з прильотів прийшовся по подвірʼю школи. Вибиті вікна, інформація щодо постраждалих на разі не надходила