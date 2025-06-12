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Ночью Харьков атаковали "шахеды": один из прилетов - по двору школы

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Харькове ночью враг атаковал двор школы, выбиты окна. Город снова под атакой "шахедов", в воздухе еще есть беспилотники.

Ночью Харьков атаковали "шахеды": один из прилетов - по двору школы

В Харькове в ночь на четверг, 12 июня, враг атаковал двор школы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, город снова находится под атакой "шахедов" - "в воздухе еще есть беспилотники".

Один из прилетов пришелся по двору школы. Выбиты окна, информация о пострадавших пока не поступала

- написал Терехов.

В свою очередь руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что предварительно, "прилет" вражеского БпЛА зафиксирован в Шевченковском районе Харькова.

Напомним

11 июня российская армия совершила массированный удар беспилотниками по Харькову. В результате атаки погибли 4 человека, более 60 были ранены.

Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку на Харьков: нужны решения для давления на рф11.06.25, 12:12 • 2382 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
Tesla
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