Ночью Харьков атаковали "шахеды": один из прилетов - по двору школы

В Харькове в ночь на четверг, 12 июня, враг атаковал двор школы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

По его словам, город снова находится под атакой "шахедов" - "в воздухе еще есть беспилотники".

Один из прилетов пришелся по двору школы. Выбиты окна, информация о пострадавших пока не поступала