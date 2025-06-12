Ночью Харьков атаковали "шахеды": один из прилетов - по двору школы
Киев • УНН
В Харькове ночью враг атаковал двор школы, выбиты окна. Город снова под атакой "шахедов", в воздухе еще есть беспилотники.
В Харькове в ночь на четверг, 12 июня, враг атаковал двор школы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, город снова находится под атакой "шахедов" - "в воздухе еще есть беспилотники".
Один из прилетов пришелся по двору школы. Выбиты окна, информация о пострадавших пока не поступала
В свою очередь руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что предварительно, "прилет" вражеского БпЛА зафиксирован в Шевченковском районе Харькова.
Напомним
11 июня российская армия совершила массированный удар беспилотниками по Харькову. В результате атаки погибли 4 человека, более 60 были ранены.
Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку на Харьков: нужны решения для давления на рф11.06.25, 12:12 • 2382 просмотра