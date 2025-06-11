Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку на Харьков: нужны решения для давления на рф

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф на Харьков, отметил, что почти каждый такой вражеский удар - показательный, и указал, что миру стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для россии, пишет УНН.

Детали

"Сейчас в Харькове продолжаются работы после ночного удара российских "шахедов". Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, в городе было много пожаров, но, как всегда, оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины. "Спасибо за оперативность также коммунальным службам, Национальной полиции, всем, кто помогает", - добавил он.

Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары россии, и почти каждый удар - показательный. россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для россии. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призывал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать - подчеркнул Зеленский.

Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 60, двое погибших