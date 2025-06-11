Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку на Харьков: нужны решения для давления на рф
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что каждая атака рф является показательной и призвал мир усилить давление на россию. Он подчеркнул необходимость смелых решений, которые усложнят ситуацию для агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф на Харьков, отметил, что почти каждый такой вражеский удар - показательный, и указал, что миру стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для россии, пишет УНН.
Детали
"Сейчас в Харькове продолжаются работы после ночного удара российских "шахедов". Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.
По его словам, в городе было много пожаров, но, как всегда, оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины. "Спасибо за оперативность также коммунальным службам, Национальной полиции, всем, кто помогает", - добавил он.
Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары россии, и почти каждый удар - показательный. россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для россии. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призывал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать
Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 60, двое погибших11.06.25, 07:52 • 3080 просмотров