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Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку на Харьков: нужны решения для давления на рф

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Президент Украины заявил, что каждая атака рф является показательной и призвал мир усилить давление на россию. Он подчеркнул необходимость смелых решений, которые усложнят ситуацию для агрессора.

Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку на Харьков: нужны решения для давления на рф

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф на Харьков, отметил, что почти каждый такой вражеский удар - показательный, и указал, что миру стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для россии, пишет УНН.

Детали

"Сейчас в Харькове продолжаются работы после ночного удара российских "шахедов". Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, в городе было много пожаров, но, как всегда, оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины. "Спасибо за оперативность также коммунальным службам, Национальной полиции, всем, кто помогает", - добавил он.

Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары россии, и почти каждый удар - показательный. россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для россии. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призывал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать

- подчеркнул Зеленский.

Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 60, двое погибших11.06.25, 07:52 • 3080 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Национальная полиция Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Харьков
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