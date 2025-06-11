Зеленський відреагував на нічну російську атаку на Харків: потрібні рішення для тиску на рф
Київ • УНН
Президент України заявив, що кожна атака рф є показовою та закликав світ посилити тиск на росію.Він наголосив на необхідності сміливих рішень, які ускладнять ситуацію для агресора.
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на нічну атаку рф на Харків, зазначив, що майже кожен такий ворожий удар - показовий, і вказав, що світу варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для росії, пише УНН.
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"Зараз у Харкові тривають роботи після нічного удару російських "шахедів". Удар прийшовся по звичайних будинках. Станом на цей час відомо про 64 постраждалих, і серед них дев'ять дітей. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах.
З його слів, у місті було багато пожеж, але, як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники з ДСНС України. "Дякую за оперативність також комунальним службам, Національній поліції, усім, хто допомагає", - додав він.
Кожна нова доба зараз - це нові підлі удари росії, і майже кожен удар - показовий. росія заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало. І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 60, двоє загиблих11.06.25, 07:52 • 3140 переглядiв