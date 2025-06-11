Зеленський відреагував на нічну російську атаку на Харків: потрібні рішення для тиску на рф

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
Ексклюзив
07:03 • 12611 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
07:00 • 28175 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
06:29 • 44642 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 40312 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 68868 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 53399 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 57304 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
10 червня, 13:58 • 62778 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
10 червня, 13:21 • 50744 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

10 червня, 13:16 • 46167 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
44%
750мм
Популярнi новини

Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у викраденні її в міжнародних водах і відповіла на критику Трампа

11 червня, 00:43 • 26918 перегляди

У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері

11 червня, 01:47 • 32593 перегляди

НАТО прагне включити кошти для України до нового цільового показника витрат - Bloomberg

06:12 • 25625 перегляди

Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

06:47 • 20630 перегляди

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

08:51 • 21991 перегляди
Публікації

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

06:29 • 44643 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 69102 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 279056 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 266143 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 256623 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Синєгубов Олег Васильович

Сем Альтман

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Харків

Лос-Анджелес

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 25874 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 36663 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 63874 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 46793 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 82092 перегляди
Актуальне

Ту-95

Ту-160

Іл-78

Нью-Йорк таймс

Tesla Model Y

Зеленський відреагував на нічну російську атаку на Харків: потрібні рішення для тиску на рф

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Президент України заявив, що кожна атака рф є показовою та закликав світ посилити тиск на росію.Він наголосив на необхідності сміливих рішень, які ускладнять ситуацію для агресора.

Зеленський відреагував на нічну російську атаку на Харків: потрібні рішення для тиску на рф

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на нічну атаку рф на Харків, зазначив, що майже кожен такий ворожий удар - показовий, і вказав, що світу варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для росії, пише УНН.

Деталі

"Зараз у Харкові тривають роботи після нічного удару російських "шахедів". Удар прийшовся по звичайних будинках. Станом на цей час відомо про 64 постраждалих, і серед них дев'ять дітей. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, у місті було багато пожеж, але, як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники з ДСНС України. "Дякую за оперативність також комунальним службам, Національній поліції, усім, хто допомагає", - додав він.

Кожна нова доба зараз - це нові підлі удари росії, і майже кожен удар - показовий. росія заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало. І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти

- наголосив Зеленський.

Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 60, двоє загиблих11.06.25, 07:52 • 3140 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Національна поліція України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Харків
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9