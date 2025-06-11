Зеленський відреагував на нічну російську атаку на Харків: потрібні рішення для тиску на рф

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на нічну атаку рф на Харків, зазначив, що майже кожен такий ворожий удар - показовий, і вказав, що світу варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для росії, пише УНН.

Деталі

"Зараз у Харкові тривають роботи після нічного удару російських "шахедів". Удар прийшовся по звичайних будинках. Станом на цей час відомо про 64 постраждалих, і серед них дев'ять дітей. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, у місті було багато пожеж, але, як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники з ДСНС України. "Дякую за оперативність також комунальним службам, Національній поліції, усім, хто допомагає", - додав він.

Кожна нова доба зараз - це нові підлі удари росії, і майже кожен удар - показовий. росія заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало. І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти - наголосив Зеленський.

Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 60, двоє загиблих