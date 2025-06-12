Нічна атака на Харків: щонайменше двоє постраждалих
Київ • УНН
Вночі 12 червня Харків зазнав ворожих ударів. У Салтівському районі пошкоджено багатоповерхівки, постраждали двоє дівчат 12 та 16 років.
Внаслідок ворожих ударів по Харкову в ніч на четвер, 12 червня, постраждали багато людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, один з "прильотів" стався у кількох метрах від багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова, внаслідок якого постраждали двоє людей.
Пізніше Терехов повідомив про удар по ще одній багатоповерхівці у Салтівському районі.
Двоє постраждалих на Салтівці - дівчинки 12-ти та 16-ти років. Гостра реакція на стрес. Медики з ними працюють
У свою чергу керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ворожим БпЛА по Салтівському району Харкова поранення отримали дві людини.
"Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.
Нагадаємо
У Харкові в ніч на четвер, 12 червня, ворог атакував подвірʼя школи. За словами мера Ігоря Терехова, один із прильотів прийшовся по подвірʼю школи, вибиті вікна, місто знову перебуває під атакою "шахедів".
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