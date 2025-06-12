Нічна атака на Харків: щонайменше двоє постраждалих

Внаслідок ворожих ударів по Харкову в ніч на четвер, 12 червня, постраждали багато людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

За його словами, один з "прильотів" стався у кількох метрах від багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова, внаслідок якого постраждали двоє людей.

Пізніше Терехов повідомив про удар по ще одній багатоповерхівці у Салтівському районі.

Двоє постраждалих на Салтівці - дівчинки 12-ти та 16-ти років. Гостра реакція на стрес. Медики з ними працюють