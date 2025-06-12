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Нічна атака на Харків: щонайменше двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Вночі 12 червня Харків зазнав ворожих ударів. У Салтівському районі пошкоджено багатоповерхівки, постраждали двоє дівчат 12 та 16 років.

Нічна атака на Харків: щонайменше двоє постраждалих

Внаслідок ворожих ударів по Харкову в ніч на четвер, 12 червня, постраждали багато людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, один з "прильотів" стався у кількох метрах від багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова, внаслідок якого постраждали двоє людей.

Пізніше Терехов повідомив про удар по ще одній багатоповерхівці у Салтівському районі.

Двоє постраждалих на Салтівці - дівчинки 12-ти та 16-ти років. Гостра реакція на стрес. Медики з ними працюють

- написав міський голова Харкова.

У свою чергу керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ворожим БпЛА по Салтівському району Харкова поранення отримали дві людини.

"Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо

У Харкові в ніч на четвер, 12 червня, ворог атакував подвірʼя школи. За словами мера Ігоря Терехова, один із прильотів прийшовся по подвірʼю школи, вибиті вікна, місто знову перебуває під атакою "шахедів".

Кількість жертв удару по Харкову 7 червня зросла до шести11.06.25, 22:36 • 1748 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Шахед-136
Харків
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