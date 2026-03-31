Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади перенесла сердечный приступ в иранской тюрьме - СМИ

Заключенная в Иране лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, возможно, перенесла сердечный приступ, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Согласно заявлению кампании "Свободная коалиция Наргес", 29 марта адвокаты Мохаммади в сопровождении одного из членов семьи посетили ее в тюрьме Занджан.

"Ее общее состояние здоровья было крайне плохим, она выглядела бледной и слабой, со значительной потерей веса", — говорится в заявлении, где также приводятся слова ее сокамерниц о том, что 24 марта ее нашли без сознания в постели с закатившимися глазами.

"Несмотря на эту неотложную медицинскую ситуацию и явные признаки сердечного приступа, власти отказались перевести Мохаммади в больницу или разрешить ей посетить специалиста", — говорится в заявлении.

По словам сторонников Мохаммади, у нее заболевание сердца, и она перенесла несколько сердечных приступов во время заключения, прежде чем в 2022 году ей была проведена экстренная операция.

