Нобелівська лауреатка Наргес Мохаммаді перенесла серцевий напад в іранській тюрмі - ЗМІ

Ув'язнена в Ірані лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді, можливо, перенесла серцевий напад, передає УНН із посиланням на AP.

Згідно із заявою кампанії "Вільна коаліція Наргес", 29 березня адвокати Мохаммаді у супроводі одного з членів сім'ї відвідали її у в'язниці Занджан.

"Її загальний стан здоров'я був вкрай поганим, вона виглядала блідою і слабкою, із суттєвою втратою ваги", — йдеться у заяві, де також наводяться слова її співкамерниць про те, що 24 березня її знайшли непритомною в ліжку із закоченими очима.

"Незважаючи на цю невідкладну медичну ситуацію та явні ознаки серцевого нападу, влада відмовилася перевести Мохаммаді до лікарні або дозволити їй відвідати фахівця", — йдеться у заяві.

За словами прихильників Мохаммаді, у неї захворювання серця, і вона перенесла кілька серцевих нападів під час ув'язнення, перш ніж у 2022 році їй було проведено екстрену операцію.

