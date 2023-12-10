Иранская правозащитница Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
Заключенная в Иране активистка Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира, а ее дети приняли награду от ее имени в Осло. Мохаммади получила признание за борьбу против угнетения женщин и защиту прав человека в Иране.
От имени 51-летней женщины, которая находится в иранской тюрьме по обвинению в "распространении пропаганды против системы", ее дети Киана и Али Рахмани приняли Нобелевскую премию мира в мэрии Осло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Нобелевская премия мира 2023 года, присужденная Наргес Мохаммади, вручена ее детям, поскольку правозащитница находится в заключении в Иране по обвинению в "распространении пропаганды против системы".
Нобелевский комитет объявил в начале октября, что Мохаммади получит премию "за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех". По данным комитета, Мохаммади 13 раз арестовывали и пять раз осуждали - в общей сложности к 31 году заключения и 154 ударам плетьми. Она неоднократно сообщала о сексуальном насилии и других злоупотреблениях в печально известной тюрьме Эвин в Тегеране.
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Также сообщается, что двое 17-летних детей Мохаммади зачитали её послание. На сцене, с которой зачитывали речь, специально оставили пустой стул, который символически предназначался для Мохаммади.
Правозащитница передала, что благодарна Нобелевскому комитету за вручение этой премии и выразила надежду на скорое преобразование Ирана:
Тирания - це бесконечное, безграничное зло, яке вже довгий час кидає свою мрачну тень на життя мільйонів людей. Тирания перетворює життя в смерть, благословіння - в скорбь, а утешение - в мучення. У своєму стремленні досягти цих цілей він послідовно використовує несильні протести та громадянське спротив, використовуючи будь-яку можливість для побудови суспільства, заснованого на світі, процвітання та розвитку. Ірана, я протягую всі руки силам, рухам і людям, які націлені на мир, повагу прав людини і демократію. тиранією і авторитаризмом
Напомним
Сегодня, 10 декабря, отмечается Международный день прав человека. Именно в этот день в 1948 году Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека.
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Иранская правозащитница Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира
Заключенная в Иране активистка Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира, а ее дети приняли награду от ее имени в Осло. Мохаммади получила признание за борьбу против угнетения женщин и защиту прав человека в Иране.
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