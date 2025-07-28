Низкая зарплата педагогов: Федоров рассказал, как в правительстве работают над решением проблемы

В правительстве работают над решением проблемы низкой зарплаты педагогам. Привлечены эксперты из разных стран. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Заработные платы являются одним из фундаментов проблем в нашей системе образования. Уже принят закон о дошкольном образовании, где сейчас из тарифной сетки можно выйти учреждениям дошкольного образования и громады могут больше доплачивать денег, но не все громады имеют финансовые возможности платить больше. Поэтому это требует других путей решения этой проблемы. Мы сейчас это моделируем. Мы привлекли разных экспертов из разных стран, которые проходили уже этот этап - сказал Федоров.

Чиновник подчеркнул, что изменение заработных плат – это всегда сложный этап для системы образования, тем более во время полномасштабной войны, когда ключевой вопрос – это вооружение

Но мы ищем решения. Не хочу анонсировать каких-то ярких решений, потому что это могут быть завышенные ожидания и это сенситивная тема для педагогов, которым постоянно что-то обещают. Но хочу сказать точно, что мы понимаем, что это одна из самых фундаментальных проблем и мы над ней работаем - заявил Федоров.

Новый закон о дошкольном образовании: что изменится для родителей и воспитателей с 2025 года

Дополнение

С 1 сентября 2025 года все педагоги, работающие в школах, получат увеличенные обязательные доплаты.

В апреле этого года в Кабмине заявили о нехватке средств для повышения зарплат учителям до европейского уровня. Однако, правительство предпринимает шаги для постепенного увеличения оплаты труда педагогов.