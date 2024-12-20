Новый закон о дошкольном образовании: что изменится для родителей и воспитателей с 2025 года
Киев • УНН
С 1 января 2025 года в Украине начнет действовать новый закон о дошкольном образовании. Изменения предусматривают оптимизацию работы воспитателей, появление мобильных и семейных детских садов, а также расширение форм обучения.
С 1 января 2025 года в Украине начинает действовать новый Закон "О дошкольном образовании". Воспитателям оптимизируют их рабочую нагрузку, для родителей улучшат доступность детских садов. Также вводятся мобильные, семейные и мини-садики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Детали
Как указали в МОН, нововведения касаются многих сфер. Для воспитателей будет оптимизирована рабочая нагрузка, что позволит повысить их заработные платы и улучшить условия труда.
Родители смогут воспользоваться большей гибкостью благодаря улучшенной территориальной доступности детских садов и возможности выбора форм обучения. В систему образования вводятся новые типы организации образовательной деятельности, такие как мобильные, семейные и мини-садики. Это, как считают в МОН, позволит охватить большее количество детей.
Также будет обеспечено разнообразие групп в детских садах - возрастные, разновозрастные, инклюзивные и специальные, с различными образовательными программами.
Для органов власти закон устанавливает обязательства по обеспечению ресурсами и справедливой оплате труда воспитателей.
Как и раньше, учреждения дошкольного образования смогут получать средства из государственного и местного бюджетов, платежи от учредителей, оплату за образовательные и дополнительные услуги, доходы от аренды, гранты, благотворительную помощь и другие законные источники.
Также в ведомстве рассказали, что в настоящее время ведется активная работа над разработкой ряда нормативно-правовых актов, которые должны имплементировать новые положения Закона Украины "О дошкольном образовании". В целом планируется принятие 28 новых нормативно-правовых актов, которые будут охватывать различные аспекты функционирования дошкольного образования. Это позволит создать четкую нормативную базу, способствующую эффективному внедрению изменений.
Напомним
6 июня парламент принял законопроект "О дошкольном образовании" (№ 8030). Среди основных изменений, в частности, ежегодный отпуск 56 календарных дней для всех педагогических работников, снижение нагрузки для воспитателей, право для родителей выбора формы получения дошкольного образования.