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Рада ухвалила законопроєкт про дошкільну освіту: що зміниться

Рада ухвалила законопроєкт про дошкільну освіту: що зміниться

Київ • УНН

 • 16655 перегляди

Парламент ухвалив законопроєкт, що розширює права батьків та покращує умови праці вихователів дошкільних закладів, включаючи довшу щорічну відпустку та зниження робочого навантаження.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт  "Про дошкільну освіту" (№ 8030), який поліпшить умови праці для вихователів та розширить права батьків. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу міністерства освіти і науки України. 

Серед основних змін для вихователів:

  • щорічна відпустка 56 календарних днів для всіх педагогічних працівників;
  • зменшення навантаження для вихователів, інструкторів з фізкультури, психологів, соціальних педагогів, асистентів вихователів, методистів;
  • можливість встановлення вищих посадових окладів, доплат та надбавок.

Для батьків документ надає: 

  • право на територіальну доступність дошкільних закладів, яку забезпечуватимуть органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
  • право формувати індивідуальну освітню траєкторію для дитини;
  • право вибору форми здобуття дошкільної освіти;
  • право на педагогічну підтримку.

Для садочків законопроєкт передбачає: 

  • розширені форми здобуття освіти: очна, мережева, дистанційна;
  • нові типи: мобільний, сімейний, мінісадок, центр педагогічного партнерства;
  • унормоване використання освітніх та парціальних програм;
  • чіткий порядок зарахування дітей за територіальним принципом.

Для засновників закладів дошкільної освіти та органів влади:

  • обов'язок забезпечити педагогів ігровими, дидактичними, матеріально-технічними ресурсами;
  • відповідальність за територіальну доступність освіти;
  • встановлення доплат за перевищення норми дітей у групі;
  • особливі умови ліквідації садків у сільській місцевості та спеціальних дитсадків.

Серед інших важливих змін є те, що у документі визначено ключові терміни дошкільної освіти; встановлено умови про призначення та термін роботи керівника; унормовано формат педагогічної ради; виписано умови інституційного аудиту.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Рада ухвалила законопроєкт щодо захисту дітей від булінгу не лише у школі06.06.24, 13:41 • 45124 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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