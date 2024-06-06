Рада ухвалила законопроєкт про дошкільну освіту: що зміниться
Київ • УНН
Парламент ухвалив законопроєкт, що розширює права батьків та покращує умови праці вихователів дошкільних закладів, включаючи довшу щорічну відпустку та зниження робочого навантаження.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про дошкільну освіту" (№ 8030), який поліпшить умови праці для вихователів та розширить права батьків. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу міністерства освіти і науки України.
Серед основних змін для вихователів:
- щорічна відпустка 56 календарних днів для всіх педагогічних працівників;
- зменшення навантаження для вихователів, інструкторів з фізкультури, психологів, соціальних педагогів, асистентів вихователів, методистів;
- можливість встановлення вищих посадових окладів, доплат та надбавок.
Для батьків документ надає:
- право на територіальну доступність дошкільних закладів, яку забезпечуватимуть органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
- право формувати індивідуальну освітню траєкторію для дитини;
- право вибору форми здобуття дошкільної освіти;
- право на педагогічну підтримку.
Для садочків законопроєкт передбачає:
- розширені форми здобуття освіти: очна, мережева, дистанційна;
- нові типи: мобільний, сімейний, мінісадок, центр педагогічного партнерства;
- унормоване використання освітніх та парціальних програм;
- чіткий порядок зарахування дітей за територіальним принципом.
Для засновників закладів дошкільної освіти та органів влади:
- обов'язок забезпечити педагогів ігровими, дидактичними, матеріально-технічними ресурсами;
- відповідальність за територіальну доступність освіти;
- встановлення доплат за перевищення норми дітей у групі;
- особливі умови ліквідації садків у сільській місцевості та спеціальних дитсадків.
Серед інших важливих змін є те, що у документі визначено ключові терміни дошкільної освіти; встановлено умови про призначення та термін роботи керівника; унормовано формат педагогічної ради; виписано умови інституційного аудиту.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Рада ухвалила законопроєкт щодо захисту дітей від булінгу не лише у школі06.06.24, 13:41 • 45124 перегляди