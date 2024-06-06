Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О дошкольном образовании "(№8030), который улучшит условия труда для воспитателей и расширит права родителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Украины.

Среди основных изменений для воспитателей:

ежегодный отпуск 56 календарных дней для всех педагогических работников;

уменьшение нагрузки для воспитателей, инструкторов по физкультуре, психологов, социальных педагогов, ассистентов воспитателей, методистов;



возможность установления высших должностных окладов, доплат и надбавок.



Для родителей документ предоставляет:

право на территориальную доступность дошкольных учреждений, которую будут обеспечивать органы исполнительной власти и органы местного самоуправления;

право формировать индивидуальную образовательную траекторию для ребенка;



право выбора формы получения дошкольного образования;



право на педагогическую поддержку.



Для садиков законопроект предусматривает:

расширенные формы получения образования: очная, сетевая, дистанционная;

новые типы: мобильный, семейный, мини садик, центр педагогического партнерства;

нормированное использование образовательных и парциальных программ;



четкий порядок зачисления детей по территориальному принципу.



Для создателей учреждений дошкольного образования и органов власти:

обязанность обеспечить педагогов игровыми, дидактическими, материально-техническими ресурсами;

ответственность за территориальную доступность образования;



установление доплат за превышение нормы детей в группе;



особые условия ликвидации садов в сельской местности и специальных детсадов.



Среди других важных изменений является то, что в документе определены ключевые сроки дошкольного образования; установлены условия о назначении и сроке работы руководителя; нормирован формат педагогического совета; выписаны условия институционального аудита.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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