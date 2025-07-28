Низька зарплата освітян: Федоров розповів, як в уряді працюють над вирішенням проблеми

В уряді працюють над вирішенням проблеми щодо низької зарплати освітянам. Залучені експерти з різних країн. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Заробітні плати є одним із фундаментів проблем в нашій системі освіти. Вже прийнятий закон про дошкільну освіту, де зараз з тарифної сітки можна вийти закладам дошкільної освіти й громади можуть більше доплачувати грошей, але не всі громади мають фінансові можливості платити більше. Тому це потребує інших шляхів вирішення цієї проблеми. Ми зараз це моделюємо. Ми залучили різних експертів з різних країн, які проходили вже цей етап - сказав Федоров.

Урядовець наголосив, що зміна заробітних плат – це завжди складний етап для системи освіти, тип паче під час повномасштабної війни, коли ключове питання – це озброєння

Але ми шукаємо рішення. Не хочу анонсувати якихось яскравих рішень, тому що це можуть бути завищенні очікування й це сенситивна тема для освітян, яким постійно щось обіцяють. Але хочу сказати точно, що ми розуміємо, що це одна з найбільш фундаментальних проблем й ми над нею працюємо - заявив Федоров.

Новий закон про дошкільну освіту: що зміниться для батьків та вихователів з 2025 року

Доповнення

З 1 вересня 2025 року всі педагоги, які працюють у школах, отримають збільшені обов’язкові доплати.

У квітні цього року у Кабміні заявили про брак коштів для підвищення зарплат вчителям до європейського рівня. Проте, уряд здійснює кроки для поступового збільшення оплати праці педагогів.