Наступивший феномен Ла-Нинья более слабый, чем ожидалось - климатологи

В экваториальной части Тихого океана начал развиваться климатический феномен Ла-Нинья, объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). По словам климатологов, в этом году это погодное явление, скорее всего, будет короче и слабее, чем обычно, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Ла-Нинья регулярно возникает в южной части Тихого океана, когда стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Метеорологи сообщили AP, что в северных районах Южной Америки из-за Ла-Ниньи может выпасть больше осадков, чем обычно. Ла-Нинья также способствует увеличению ураганной активности в Атлантическом океане.

Однако, по мнению экспертов, нынешняя Ла-Нинья наступила позже, чем ожидалось, и не успела набрать силу до наступления зимы. Ученые считают, что Ла-Нинья продлится до апреля и не будет внесена в официальную историю наблюдений, если закончится до марта.

Земля пережила три последовательных феномена Ла-Нинья в период с 2020 по 2023 год. "У нас было три зимы подряд с условиями Ла-Нинья, что необычно, потому что единственный раз такое происходило в 1973-1976 годах", - сказал Мишель Л'Оре, климатолог из NOAA.

"Ла-Нинья, как правило, длится дольше и повторяется чаще, чем Эль-Ниньо", - отметил специалист.

Бен Кук, климатолог из Института космических исследований имени Годдарда, предупредил, что частота событий Ла-Нинья может создать дополнительный стресс для регионов, которые недавно боролись с засухой, например, для Восточной Африки.

Дополнение

Эль-Ниньо и Ла-Нинья - два противоположных климатических явления в Тихом океане, которые влияют на погоду во всем мире. Пассаты в Тихом океане дуют, как правило, с востока на запад, подталкивая теплые поверхностные воды к западной части океана.

Эль-Ниньо возникает, когда эти ветры ослабевают или меняют направление, в результате чего воды в восточной части Тихого океана - у побережья Северной и Южной Америки - становятся теплее, чем обычно.

В период Ла-Нинья пассаты с востока на запад усиливаются, и теплые воды устремляются дальше на запад, к побережью Австралии и Юго-Восточной Азии. Это приводит к "подъему" холодной воды из глубин океана, в результате чего температура поверхности моря становится в среднем холоднее, особенно в Северной и Южной Америке.

Эпизоды происходят с периодичностью раз в два-семь лет и обычно длятся от девяти до 12 месяцев.

Как Эль-Ниньо, так и Ла-Нинья могут влиять на погодные условия во всем мире. Хотя каждый эпизод отличается от другого, Ла-Нинья ассоциируется с более дождливыми, чем обычно, погодными условиями в некоторых частях света, таких как северная Австралия, юго-восточная Африка и северная Бразилия. Кроме того, в некоторых регионах может повыситься вероятность наводнений, а сезон ураганов станет более интенсивным.