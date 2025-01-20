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Нинішній феномен Ла-Нінья слабший, ніж очікувалося - кліматологи

Нинішній феномен Ла-Нінья слабший, ніж очікувалося - кліматологи

Київ • УНН

 • 53319 перегляди

У Тихому океані розпочався новий кліматичний феномен Ла-Нінья, який буде коротшим і слабшим за попередні. Явище може спричинити збільшення опадів у Південній Америці та посилити ураганну активність в Атлантиці.

В екваторіальній частині Тихого океану почав розвиватись кліматичний феномен Ла-Нінья, оголосило Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA). За словами кліматологів, цього року це погодне явище, швидше за все, буде коротшим і слабшим, ніж зазвичай, пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Ла-Нінья регулярно виникає у південній частині Тихого океану, коли стабільний східний вітер жене теплу воду від берегів Перу та Чилі у бік Індонезії та Австралії. У результаті на поверхню піднімається холодна вода з морських глибин, і в регіоні настає похолодання.

Метеорологи повідомили AP, що в північних районах Південної Америки через Ла-Нінью може випасти більше опадів, ніж зазвичай. Ла-Нінья також сприяє збільшенню ураганної активності в Атлантичному океані.

Однак, на думку експертів, нинішня Ла-Нінья настала пізніше, ніж очікувалося, і не встигла набрати силу до настання зими. Учені вважають, що Ла-Нінья триватиме до квітня і не буде внесена до офіційної історії спостережень, якщо закінчиться до березня.

Земля пережила три послідовні феномени Ла-Нінья в період з 2020 по 2023 рік. "У нас було три зими поспіль з умовами Ла-Нінья, що незвичайно, тому що єдиний раз таке відбувалося у 1973-1976 роках", - сказав Мішель Л'Оре, кліматолог із NOAA.

"Ла-Нінья, як правило, триває довше і повторюється частіше, ніж Ель-Ніньйо", - зазначив фахівець.

Бен Кук, кліматолог з Інституту космічних досліджень імені Годдарда, попередив, що частота подій Ла-Нінья може створити додатковий стрес для регіонів, які нещодавно боролися із посухою, наприклад, для Східної Африки.

Доповнення

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья - два протилежні кліматичні явища в Тихому океані, які впливають на погоду в усьому світі. Пасати в Тихому океані дмуть, як правило, зі сходу на захід, підштовхуючи теплі поверхневі води до західної океану.

Ель-Ніньйо виникає, коли ці вітри слабшають або змінюють напрямок, внаслідок чого води у східній частині Тихого океану – біля узбережжя Північної та Південної Америки – стають теплішими, ніж зазвичай.

У період Ла-Нінья пасати зі сходу на захід посилюються, і теплі води прямують далі на захід, до узбережжя Австралії та Південно-Східної Азії. Це призводить до "підйому" холодної води з глибин океану, внаслідок чого температура поверхні моря стає в середньому холоднішою, особливо в Північній та Південній Америці.

Епізоди відбуваються періодично раз на два-сім років і зазвичай тривають від дев'яти до 12 місяців.

Як Ель-Ніньйо, так і Ла-Нінья можуть впливати на погодні умови в усьому світі. Хоча кожен епізод відрізняється від іншого, Ла-Нінья асоціюється з більш дощовими, ніж зазвичай, погодними умовами в деяких частинах світу, таких як північна Австралія, південно-східна Африка та північна Бразилія. Окрім того, у деяких регіонах може підвищитись ймовірність повеней, а сезон ураганів стане більш інтенсивним.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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