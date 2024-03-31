Никопольщину атаковали: пожар и повреждения от 15 дронов-камикадзе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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markhanetsМарханец
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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  193839 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  170021 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  172066 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  352495 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  138708 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135605 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154243 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143349 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145488 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153508 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  691964 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  647075 просмотра

Никопольщину атаковали: пожар и повреждения от 15 дронов-камикадзе

Враг ударил по Днепропетровской области 15 беспилотниками-камикадзе и тяжелой артиллерией, вызвав пожар, повреждения административных и жилых зданий. Обошлось без жертв.

Война •   •  8911 просмотра
Никопольщину атаковали: пожар и повреждения от 15 дронов-камикадзе

Зафиксированы запуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

Военно-воздушные силы Украины информируют об управляемых авиационных бомбах с самолетов тактической форожой авиации в Харьковской области.

Война •   •  18619 просмотра
Зафиксированы запуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

54-летний мужчина получил ранения в Запорожской области в результате российского обстрела

54-летний мужчина ранен в результате обстрела из российского "Града" в собственном саду в прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области.

Война •   •  18148 просмотра
54-летний мужчина получил ранения в Запорожской области в результате российского обстрела

СБУ отвечает на заявление мида рф: признание военного поражения и вывод оккупантов из Украины - единственное заявление от рф, достойное внимания мира

В СБУ заявили, что единственное заявление рф, которое заслуживает внимания, - это объявление поражения в войне и вывод оккупационных войск с украинской земли.

Война •   •  21927 просмотра
СБУ отвечает на заявление мида рф: признание военного поражения и вывод оккупантов из Украины - единственное заявление от рф, достойное внимания мира

рф объявило требование к Украине об аресте главы СБУ Василия Малюка

россия требует от Украины арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, обвиняя его в ответственности за террористические атаки в рф, в том числе за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Война •   •  22936 просмотра
рф объявило требование к Украине об аресте главы СБУ Василия Малюка

Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

Ежедневно производится более 6 000 бетонных пирамид для возведения защитных инженерных сооружений и заградительных систем в Одесской области для обеспечения безопасности и обороны согласно планам Министерства обороны.

Война •   •  32347 просмотра
Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

Под вражеским огнем оказались более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений, украинские защитники отбили более 40 российских атак, в том числе попытки прорыва обороны вблизи Новопавловки и Бахмута.

Война •   •  30875 просмотра
Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

Павлюк назвал место, где произошел слом российского наступления на Киев

Решающие бои за село Мощун к северо-западу от Киева остановили наступление русских на столицу, не позволив им начать наступление на центр города.

Война •   •  36332 просмотра
Павлюк назвал место, где произошел слом российского наступления на Киев

Чарльз ІІІ впервые появился на публике с момента диагностики рака, посетив пасхальную службу

Король Чарльз ІІІ впервые появился на публике после диагностирования рака, посетив пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре, улыбаясь и махая рукой доброжелателям.

Культура •   •  31006 просмотра
Чарльз ІІІ впервые появился на публике с момента диагностики рака, посетив пасхальную службу

У вс рф были реальные планы захвата Киева за три дня, но они встретили неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины - Павлюк

Российские вооруженные силы имели реальные планы захватить Киев за три дня, но их планам помешало неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины под командованием генерала Сырского.

Война •   •  36477 просмотра
У вс рф были реальные планы захвата Киева за три дня, но они встретили неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины - Павлюк