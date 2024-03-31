Никопольщину атаковали: пожар и повреждения от 15 дронов-камикадзе

Враг атаковал Днепропетровскую область с использованием 15 дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, что привело к пожару и повреждениям в административных и жилых зданиях.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Неспокойным выдалось воскресенье для Никопольщины. Враг бил по тамошним населенным пунктам. Атаковал их 15 дронами-камикадзе. Трижды применял тяжелую артиллерию - заявил Сергей Лысак.

Следовательно, в самом Никополе в результате обстрела возник пожар на крыше здания, которое было не эксплуатируется. Пожарным удалось быстро локализовать пожар. Также в двух административных зданиях были выбиты окна, кроме того поврежден магазин и хозяйственная постройка.

Дополнительно поврежден частный дом в Червоногригорьевской громаде, тогда как в Марганце, Мировке и Покровском сельском районах также зафиксированы последствия обстрелов.

К счастью, никто не пострадал и погибших не зафиксировано.

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