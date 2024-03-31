российская артиллерия снова нанесла удар по Днепропетровской области: информация выясняется

Этой ночью рф в очередной раз направили тяжелую артиллерию на Днепропетровщину.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью российские войска снова обстреляли территорию Никопольщины.

По информации, 4 раза снаряды были выпущены в направлении одного из сел Марганецкой громады.

Сейчас масштабы нанесенного ущерба еще выясняются.

Тем не менее, отмечается, что главное - это безопасность жителей этой земли.

Сейчас на Днепропетровщине раздается воздушная тревога. Не игнорируйте ее. Заботьтесь о своей безопасности и близких - уверяет Сергей Лысак.

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