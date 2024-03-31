МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
российская артиллерия снова нанесла удар по Днепропетровской области: информация выясняется
российские войска понесли потери: Уничтожено 650 человек личного состава
За сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиационных атак, 87 залповых обстрелов
Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с северо-востока
Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета
Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине
На Львовщине слышны свисты пролета ракеты
День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта
Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет
Популярные
Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"
Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации
Обстрел в Харькове: рф повредила дом на 480 квартир и школу
Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС взлетел с аэродрома "Энгельс-2"
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
российская артиллерия снова нанесла удар по Днепропетровской области: информация выясняется
Прошлой ночью рф снова направила тяжелую артиллерию в Днепропетровскую область, выпустив снаряды в сторону села в Марганецкой громаде, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
российские войска понесли потери: Уничтожено 650 человек личного состава
За минувшие сутки россияне потеряли 650 военнослужащих, в результате чего их общие потери составили 442 170 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
За сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиационных атак, 87 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиаудара и 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА
российские войска осуществили ракетные и беспилотные атаки на юг Украины, но все 8 беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с северо-востока
Воздушные Силы информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с северо-востока.
Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета
Правительство Канады объявило о планах обеспечить бесплатный доступ к контрацептивам и лекарствам от диабета для миллионов канадцев в рамках первого этапа национальной инициативы по универсальной фармацевтической помощи.
Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине
Вооруженные Силы Польши активизировали авиацию для контроля воздушного пространства в связи с усилением российской авиации и ракетных ударов по Украине, обеспечивая безопасность польского воздушного пространства.
На Львовщине слышны свисты пролета ракеты
Над Львовской областью Украины ракета, о чем сообщил председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, который призвал людей не снимать это на видео.
День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта
Сегодня, 31 марта, все желающие могут присоединиться к празднованию события, посвященного одной из самых выдающихся туристических достопримечательностей современности и сооружению, ставшему олицетворением гениальности архитектурной и инженерной мысли - Дню Эйфелевой башни.
Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет
Илон Маск считает, что рф захватит больше территории в Украине, пока не дойдет до Днепра, а Одесса может упасть, если война продлится достаточно долго, поэтому он рекомендует решить конфликт путем переговоров.