Украинские военные уничтожили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

"В Днепровском районе работала ПВО. Защитники неба отминусовали вражескую ракету. Спасибо за точную работу. Лучшие!" - сообщил Лысак.

Добавим

Как сообщили в Воздушном командовании "Восток", украинским военным удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59.

"Около 14.50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59", - говорится в сообщении.