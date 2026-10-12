Ничто и никто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф — Туск после разговора с Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х рассказал некоторые подробности воскресного телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН.

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По словам главы польского правительства, после общения с Зеленским он "абсолютно уверен, что ничто и никто не сломит Украину и ее Президента в борьбе с российской агрессией".

Я заверил его, что он может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом - добавил Туск.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого обсудил усиление оборонных возможностей Украины на фоне значительного увеличения российских обстрелов и дестабилизационной активности рф.

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