Ничто и никто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф — Туск после разговора с Зеленским
Киев • УНН
Дональд Туск заявил, что ничто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф. Зеленский может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х рассказал некоторые подробности воскресного телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы польского правительства, после общения с Зеленским он "абсолютно уверен, что ничто и никто не сломит Украину и ее Президента в борьбе с российской агрессией".
Я заверил его, что он может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого обсудил усиление оборонных возможностей Украины на фоне значительного увеличения российских обстрелов и дестабилизационной активности рф.
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