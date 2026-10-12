$44.8550.14
ukenru
03:30 • 19663 просмотра
Ничто и никто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф — Туск после разговора с Зеленским
00:57 • 33310 просмотра
Маск — прежде всего бизнесмен: «Флеш» прокомментировал слухи об отключении Starlink в Украине
11 октября, 21:25 • 39259 просмотра
Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления — Сибига
11 октября, 20:21 • 36274 просмотра
Ракетный удар по пригороду Харькова: уже более 20 раненыхVideo
11 октября, 19:58 • 33176 просмотра
США угрожают прекратить поставки оружия Украине из-за ударов по российским НПЗ, PURL под угрозой — FT
11 октября, 19:34 • 32278 просмотра
рф потеряла более 50 тысяч военнослужащих за месяц, Украина — в 10 раз меньше — НАТО
11 октября, 18:24 • 34280 просмотра
Крупнейший металлургический завод Украины готовится полностью остановить производство из-за российских ударов
11 октября, 17:35 • 27134 просмотра
ЕС выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты уже на этой неделе — фон дер Ляйен
11 октября, 16:39 • 26747 просмотра
Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУVideo
11 октября, 16:17 • 23461 просмотра
В Украине 12 октября будут действовать графики отключения света: «Укрэнерго» сообщило, когда не будет электроэнергии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.3м/с
88%
745мм
Популярные новости
Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление11 октября, 19:01 • 34292 просмотра
Погибшие в результате удара по Ивано-Франковску оказались военнослужащими — мэр города11 октября, 19:04 • 45547 просмотра
Командующий НАТО призвал Европу усилить помощь Украине в ответ на российские диверсии и кибератаки11 октября, 19:23 • 13220 просмотра
"Энергетическое перемирие" Трампа пока предусматривает прекращение ударов только по НПЗ — Axios11 октября, 20:37 • 6738 просмотра
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей росгвардейцы проводят для школьников «уроки мужества»23:24 • 4472 просмотра
публикации
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника11 октября, 10:54 • 55749 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 91631 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 110363 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 108287 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 110592 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Андрей Сибига
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление11 октября, 19:01 • 34705 просмотра
Звезда популярного американского сериала сломал ногу во время съёмок — пострадали ещё 3 человека11 октября, 17:25 • 19787 просмотра
Известная американская певица отменила концерт за несколько часов до начала из-за серьезной угрозы безопасности11 октября, 15:52 • 20773 просмотра
Имя Ярославы Магучих увековечили в космосе: в честь украинки назвали астероид возле Юпитера11 октября, 14:14 • 27682 просмотра
Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой и показала фото из роддома11 октября, 14:05 • 18382 просмотра
Актуальное
Financial Times
Старлинк
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Техника
9К720 Искандер

Ничто и никто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф — Туск после разговора с Зеленским

Киев • УНН

 • 19676 просмотра

Дональд Туск заявил, что ничто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф. Зеленский может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом.

Ничто и никто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф — Туск после разговора с Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х рассказал некоторые подробности воскресного телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы польского правительства, после общения с Зеленским он "абсолютно уверен, что ничто и никто не сломит Украину и ее Президента в борьбе с российской агрессией".

Я заверил его, что он может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом

- добавил Туск.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого обсудил усиление оборонных возможностей Украины на фоне значительного увеличения российских обстрелов и дестабилизационной активности рф.

В Польше задержали мужчину из-за угроз Туску и министру обороны: спецслужбы заявили о серьезной угрозе11.10.26, 18:27 • 3788 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Европейский Союз
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша