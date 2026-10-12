Ніщо і ніхто не зламає Україну у боротьбі з агресією рф - Туск після розмови з Зеленським

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х розповів деякі подробиці недільної телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН.

За словами глави польського уряду, після спілкування з Зеленським він "абсолютно впевнений, що ніщо і ніхто не зламає Україну та її Президента в боротьбі з російською агресією".

Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом