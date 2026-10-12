Ніщо і ніхто не зламає Україну у боротьбі з агресією рф - Туск після розмови з Зеленським
Київ • УНН
Дональд Туск заявив, що ніщо не зламає Україну в боротьбі з агресією рф. Зеленський може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х розповів деякі подробиці недільної телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН.
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За словами глави польського уряду, після спілкування з Зеленським він "абсолютно впевнений, що ніщо і ніхто не зламає Україну та її Президента в боротьбі з російською агресією".
Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої обговорив посилення оборонних можливостей України на тлі значного збільшення російських обстрілів та дестабілізаційної активності рф.
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