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Ніщо і ніхто не зламає Україну у боротьбі з агресією рф - Туск після розмови з Зеленським

Київ • УНН

 • 2218 перегляди

Дональд Туск заявив, що ніщо не зламає Україну в боротьбі з агресією рф. Зеленський може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом.

Ніщо і ніхто не зламає Україну у боротьбі з агресією рф - Туск після розмови з Зеленським

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х розповів деякі подробиці недільної телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави польського уряду, після спілкування з Зеленським він "абсолютно впевнений, що ніщо і ніхто не зламає Україну та її Президента в боротьбі з російською агресією".

Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом

- додав Туск.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої обговорив посилення оборонних можливостей України на тлі значного збільшення російських обстрілів та дестабілізаційної активності рф.

У Польщі затримали чоловіка через погрози Туску та міністру оборони: спецслужби заявили про серйозну загрозу11.10.26, 18:27 • 3464 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Європейський Союз
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща