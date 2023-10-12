Ночная атака рф на объекты зерновой логистики Подунавья: показали видео последствий

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Силы обороны юга Украины показали последствия вражеской атаки «шахедами» по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области в ночь на 12 октября, сообщает УНН.

Цитата

«Последствия ночного попадания российскими дронами по объектам зерновой логистики Подунавья», - подписали видео в Telegram.

Дополнение

Ночью армия россии направила беспилотники по припортовой инфраструктуре Подунавья на Одесской области, есть попадания и травмированная женщина.

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