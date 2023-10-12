Нічна атака рф на об'єкти зернової логістики Подунав'я: показали відео наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сили оборони півдня України показали наслідки ворожої атаки «шахедами» по припортовій інфраструктурі Подунав'я на Одещині у ніч на 12 жовтня, повідомляє УНН.
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«Наслідки нічного влучання російськими дронами по об'єктах зернової логістики Подунав'я», - підписали відео у Telegram.
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Уночі армія росії спрямувала безпілотники по припортовій інфраструктурі Подунав'я на Одещині, є влучання і травмована жінка.
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