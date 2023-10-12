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29 березня, 17:57 • 160048 перегляди

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29 березня, 17:57 • 199702 перегляди

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28 березня, 18:00 • 159589 перегляди

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Нічна атака рф на об'єкти зернової логістики Подунав'я: показали відео наслідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сили оборони півдня України показали наслідки ворожої атаки «шахедами» по припортовій інфраструктурі Подунав'я на Одещині у ніч на 12 жовтня, повідомляє УНН.

Цитата

«Наслідки нічного влучання російськими дронами по об'єктах зернової логістики Подунав'я», - підписали відео у Telegram.

Доповнення

Уночі армія росії спрямувала безпілотники по припортовій інфраструктурі Подунав'я на Одещині, є влучання і травмована жінка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повітряні Сили уночі збили 28 із 33 "шахедів"

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