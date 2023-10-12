росіяни вночі атакували Одещину безпілотниками: є влучання, поранена жінка

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одещини та приватні будинки. На місцях виникли пожежі, які оперативно загасили. Попередньо відомо про одну травмовану людину.

Також там зазначили, що над Одещиною збили 10 дронів типу "Shahed-131/136". Усього по Україні випустили 33 ударних БпЛА, з яких знищили 28, зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо

Сигнал про повітряну тривогу на Одещині пролунав 11 жовтня о 22:52. Орієнтовно о 0:28 в Одесі пролунав вибух. О 00:49 Сили оборони півдня зазначили, що триває робота ППО.

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