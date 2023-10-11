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Робимо максимум, щоб Одещина була зі світлом і теплом: Кіпер про підготовку до опалювального сезону

Київ • УНН

 • 374379 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про підготовку регіону до опалювального сезону, передає УНН.

Деталі

Він констатував, що минула зима для Одещини видалася дуже складною. Ілюзій щодо прийдешньої - немає, тож влада області робить усе, щоб жителі регіону були зі світлом і теплом.

Кіпер поінформував, що до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 1315 котелень, 1908 км теплових мереж, 248 об’єктів водопостачання, 8867 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 учбових закладів, 399 закладів охорони здоров’я. Заготовлено майже 50 тисяч тонн посипкового матеріалу, 321 одиниця спеціалізованої техніки готова до роботи, додав він.

«Триває процес із переведення котелень на альтернативні види палива. Кожна 10 Гкал в регіоні виробляється вже незалежно від наявності природнього газу.

Також в області проведено інвентаризацію наявності генераторів на життєво важливих об’єктах інфраструктури та соціальної сфери. Об’єкти централізованого водопостачання забезпечені генераторами на 86%, котельні централізованого теплопостачання - на 97%», - розповів Кіпер.

Щодо забезпечення генераторами стан справ наступний:

Школи - 90%
Садочки- 75%
Лікарні (стаціонари, пологові) - 99%

«Показники будуть збільшуватися», - пообіцяв Кіпер.

Очільник ОВА також нагадав, що опалювальний сезон в Одеській області зазвичай розпочинається орієнтовно 1 листопада. Але все залежить від погодних умов, уточнив він.

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