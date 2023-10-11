Делаем максимум, чтобы Одесская область была со светом и теплом: Кипер о подготовке к отопительному сезону.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о подготовке региона к отопительному сезону, передает УНН.
Детали
Он констатировал, что прошедшая зима для Одесской области выдалась очень сложной. Иллюзий относительно грядущей - нет, поэтому власти области делают все, чтобы жители региона были со светом и теплом.
Кипер проинформировал, что к работе в осенне-зимний период подготовлено 1315 котельных, 1908 км тепловых сетей, 248 объектов водоснабжения, 8867 многоквартирных жилых домов, 489 детских садов, 623 учебных заведений, 399 учреждений здравоохранения. Заготовлено почти 50 тысяч тонн посыпочного материала, 321 единица специализированной техники готова к работе, добавил он.
«Продолжается процесс по переводу котельных на альтернативные виды топлива. Каждая 10 Гкал в регионе производится уже независимо от наличия природного газа.
Также в области проведена инвентаризация наличия генераторов на жизненно важных объектах инфраструктуры и социальной сферы. Объекты централизованного водоснабжения обеспечены генераторами на 86%, котельные централизованного теплоснабжения - на 97%», - рассказал Кипер.
По обеспечению генераторами положение дел следующее:
школы - 90%
садики - 75%
больницы (стационары, родильные) - 99%
«Показатели будут увеличиваться», - пообещал Кипер.
Глава ОВА также напомнил, что отопительный сезон в Одесской области обычно начинается ориентировочно 1 ноября. Но все зависит от погодных условий, уточнил он.