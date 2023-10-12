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россияне ночью атаковали Одесскую область беспилотниками: есть попадания, ранена женщина

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Ночью армия россии направила беспилотники по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области, есть попадания и травмирована женщина. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области и частные дома. На местах возникли пожары, которые оперативно потушили. Предварительно известно об одном травмированном человеке.

Также там отметили, что над Одесской областью сбили 10 дронов типа "Shahed-131/136". Всего по Украине выпустили 33 ударных БпЛА, из которых уничтожили 28, отметили в Воздушных силах.

Напомним

Сигнал о воздушной тревоге в Одесской области прозвучал 11 октября в 22:52. Ориентировочно в 0:28 в Одессе прогремел взрыв. В 00:49 Силы обороны юга отметили, что продолжается работа ПВО.

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