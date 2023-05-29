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Ночная атака на Киевскую область: обломками повреждена квартира в многоэтажке, в учебном заведении выбило окна

Ночная атака на Киевскую область: обломками повреждена квартира в многоэтажке, в учебном заведении выбило окна

Киев • УНН

 • 483362 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киевской области из-за падения обломков в одной из громад повреждены два частных дома. Еще в одной громаде – повреждена квартира в многоэтажном доме. В учебном заведении, расположенном поблизости, выбило окна. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Российские оккупанты продолжают атаковать Киевскую область. С начала мая это уже 15 воздушная атака», - написал Кравченко.

По его словам, этой ночью враг применил одновременно БпЛА и ракеты.

«Благодаря профессиональной работе наших сил ПВО попадания не зафиксированы. Пострадавших также нет. В результате падения обломков в одной из громад повреждены два частных дома. В одном из домов возник пожар, который оперативно ликвидировали. Повреждения также получили технические здания – гараж, ангар. Еще в одной громаде – повреждена квартира в многоэтажном доме. В учебном заведении, расположенном поблизости, выбило окна», - сообщил Кравченко.

Он отметил, что все повреждения незначительные.

«Соответствующие службы оказывают необходимую помощь для устранения последствий ночной атаки», - добавил Кравченко.

Дополнение

Российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов".

В полиции показали последствия вражеской массированной атаки на Киевскую область, в результате которой есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области.

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