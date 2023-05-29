Нічна атака на Київщину: уламками пошкоджена квартира в багатоповерхівці, у навчальному закладі вибило вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Київській області через падіння уламків в одній із громад пошкоджено два приватних будинки. Ще в одній громаді – пошкоджена квартира в багатоповерховому будинку. У навчальному закладі, розташованому поблизу, вибило вікна. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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«Російські окупанти продовжують атакувати Київщину. З початку травня це вже 15 повітряна атака», - написав Кравченко.
За його словами, цієї ночі ворог застосував одночасно БпЛА та ракети.
«Завдяки професійній роботі наших сил ППО влучання не зафіксовані. Постраждалих також немає. Внаслідок падіння уламків в одній із громад пошкоджено два приватних будинки. В одному з будинків виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Пошкоджень також зазнали технічні будівлі – гараж, ангар. Ще в одній громаді – пошкоджена квартира в багатоповерховому будинку. У навчальному закладі, розташованому поблизу, вибило вікна», - повідомив Кравченко.
Він зазначив, що всі пошкодження незначні.
«Відповідні служби надають необхідну допомогу для усунення наслідків нічної атаки», - додав Кравченко.
Доповнення
Російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів".
У поліції показали наслідки ворожої масованої атаки на Київську область, внаслідок якої є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області.