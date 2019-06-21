Ночь на Земле показали из космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Появилось видео, на котором показано, как выглядит ночь на Земле с высоты в 400 километров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил космонавт Сергей Рязанский, передает УНН.
"Ночь на высоте 400 километров над Землей", - написал космонавт.
Напомним, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало новые фото с Международной космической станции .
Как сообщал УНН, NASA опубликовало лучшие "лунные" фото.
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Как сообщал УНН, NASA впервые зафиксировало выброс корональной массы не на Солнце.