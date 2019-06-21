Ночь на Земле показали из космоса

"Ночь на высоте 400 километров над Землей", - написал космонавт.

Напомним, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало новые фото с Международной космической станции .



Как сообщал УНН, NASA опубликовало лучшие "лунные" фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две мертвых звезды слились и "ожили"

Как сообщал УНН, NASA впервые зафиксировало выброс корональной массы не на Солнце.