NASA впервые зафиксировало выброс корональной массы не на Солнце

Новое исследование с использованием рентгеновской обсерватории Чандра впервые обнаружило выброс корональной массы от звезды, отличной от нашей, что дало новое представление об этих мощных явлениях. Как следует из названия, эти события происходят в короне, которая является внешней атмосферой звезды.

Это "сверхсолнечный" выброс корональной массы было видно со звезды под названием HR 9024, которая находится на расстоянии около 450 световых лет от Земли.



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Это первый раз, когда исследователи тщательно идентифицировали и охарактеризовали выброс корональной массы от звезды, отличной от нашего Солнца.



Это событие было отмечено интенсивной вспышкой рентгеновского излучения с последующим испусканием гигантского пузырька плазмы, то есть горячего газа, содержащего заряженные частицы.



Напомним, ранее NASA опубликовало лучшие "лунные" фото