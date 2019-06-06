NASA вперше зафіксувало викид корональної маси не на Сонці

Нове дослідження з використанням рентгенівської обсерваторії Чандра вперше виявило викид корональної маси від зірки, відмінної від нашої, що дало нове уявлення про ці потужні явища. Як випливає з назви, ці події відбуваються в короні, яка є зовнішньою атмосферою зірки.

Це "надсонячний" викид корональної маси було видно зі зірки під назвою HR 9024, яка знаходиться на відстані близько 450 світлових років від Землі.



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Це перший раз, коли дослідники ретельно ідентифікували і охарактеризували викид корональної маси від зірки, відмінної від нашого Сонця.



Ця подія була відзначена інтенсивним спалахом рентгенівського випромінювання з подальшим випусканням гігантського бульбашки плазми, тобто гарячого газу, що містить заряджені частинки.



Нагадаємо, раніше NASA опублікувало кращі "місячні" фото.