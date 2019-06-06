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NASA вперше зафіксувало викид корональної маси не на Сонці

NASA вперше зафіксувало викид корональної маси не на Сонці

Київ • УНН

 • 16772 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. NASA зафіксувало викид корональної маси, який часто спостерігається на Сонці, але на іншій зірці. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

Нове дослідження з використанням рентгенівської обсерваторії Чандра вперше виявило викид корональної маси від зірки, відмінної від нашої, що дало нове уявлення про ці потужні явища. Як випливає з назви, ці події відбуваються в короні, яка є зовнішньою атмосферою зірки.

Це "надсонячний" викид корональної маси було видно зі зірки під назвою HR 9024, яка знаходиться на відстані близько 450 світлових років від Землі.

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Це перший раз, коли дослідники ретельно ідентифікували і охарактеризували викид корональної маси від зірки, відмінної від нашого Сонця.

Ця подія була відзначена інтенсивним спалахом рентгенівського випромінювання з подальшим випусканням гігантського бульбашки плазми, тобто гарячого газу, що містить заряджені частинки.

Нагадаємо, раніше NASA опублікувало кращі "місячні" фото.

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