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NASA опублікувало нові фото Землі з космосу

Київ • УНН

 • 156835 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору опублікувало нові фото з Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

NASA опублікувало нові фото Землі з космосу

"Земля особлива. Це єдине місце у всесвіті, яке ми знаємо, містить життя. Відсвяткуйте його красу, подивившись на ці захоплюючі зображення нашої рідної планети, захоплені членами екіпажу на борту космічної станції", - повідомило агентство.

Як повідомляв УНН, NASA опублікувало найкращі "місячні" фото.

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Як повідомляв УНН, NASA вперше зафіксувало викид корональної маси не на Сонці.

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