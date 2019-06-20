NASA опублікувало нові фото Землі з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору опублікувало нові фото з Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
"Земля особлива. Це єдине місце у всесвіті, яке ми знаємо, містить життя. Відсвяткуйте його красу, подивившись на ці захоплюючі зображення нашої рідної планети, захоплені членами екіпажу на борту космічної станції", - повідомило агентство.
Як повідомляв УНН, NASA опублікувало найкращі "місячні" фото.
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Як повідомляв УНН, NASA вперше зафіксувало викид корональної маси не на Сонці.