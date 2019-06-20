NASA опубликовало новые фотографии Земли из космоса

"Земля особенная. Это единственное место во вселенной, которое мы знаем, содержит жизнь. Отпразднуйте его красоту, посмотрев на эти захватывающие изображения нашей родной планеты, захваченные членами экипажа на борту космической станции", - сообщило агентство.

Как сообщал УНН, NASA опубликовало лучшие "лунные" фото.

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Как сообщал УНН, NASA впервые зафиксировало выброс корональной массы не на Солнце.