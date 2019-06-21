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Ніч на Землі показали з космосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. З’явилось відео, на якому, показано, як виглядає ніч на Землі з висоти у 400 кілометрів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив космонавт Сергій Рязанський, передає УНН.

Ніч на Землі показали з космосу

"Ніч на висоті 400 кілометрів над Землею", - написав космонавт.

Нагадаємо, національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору опублікувало нові фото з Міжнародної космічної станції

Як повідомляв УНН, NASA опублікувало найкращі "місячні" фото.

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