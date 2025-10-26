Ни одна нация в мире не должна оставаться в одиночестве против такого: Зеленский об ударе рф по Киеву 26 октября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении разбора завалов на месте попадания российского дрона в Киеве 26 октября, в результате которого есть погибшие и раненые. За эту неделю россияне применили против Украины почти 1200 ударных дронов и 50 ракет разных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении разбора завалов на месте попадания российского дрона в Киеве 26 октября, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства. Подробности Как отметил Президент, спасатели работали с ночи. Тушение пожаров было довольно длительным, но сейчас все работы завершены. Он добавил, что среди пострадавших было семеро детей. Мы благодарим каждого, кто помогает людям, - каждого спасателя, всех в коммунальных службах, кто действительно работает, чтобы помочь - говорится в заявлении Зеленского. Он добавил: только за одну эту неделю россияне применили против Украины почти 1200 ударных дронов и уже 50 ракет различных типов - большинство являются баллистическими. Защита от такой угрозы может быть только общим делом - ни одна нация в мире не должна оставаться в одиночестве против такого - резюмировал Зеленский. Напомним Около 2:00 ночи 26 октября столицу Украины атаковали ударными БПЛА. В результате вражеской атаки погибли три человека. Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Далее количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек. Полиция Киева показала первые кадры после вражеского удара: правоохранители оставались рядом с гражданами даже несмотря на угрозу новых попаданий. Также УНН сообщал, что в результате российского удара по Киеву 26 октября погибли выпускница Киево-Печерского лицея "Лидер" Анастасия Маслий и ее мама.