9698 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
14528 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 15708 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 23793 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 20910 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 18227 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 32856 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 13832 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13594 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 16003 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Ни одна нация в мире не должна оставаться в одиночестве против такого: Зеленский об ударе рф по Киеву 26 октября

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении разбора завалов на месте попадания российского дрона в Киеве 26 октября, в результате которого есть погибшие и раненые. За эту неделю россияне применили против Украины почти 1200 ударных дронов и 50 ракет разных типов.

Ни одна нация в мире не должна оставаться в одиночестве против такого: Зеленский об ударе рф по Киеву 26 октября

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении разбора завалов на месте попадания российского дрона в Киеве 26 октября, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Подробности

Как отметил Президент, спасатели работали с ночи. Тушение пожаров было довольно длительным, но сейчас все работы завершены. Он добавил, что среди пострадавших было семеро детей.

Мы благодарим каждого, кто помогает людям, - каждого спасателя, всех в коммунальных службах, кто действительно работает, чтобы помочь

- говорится в заявлении Зеленского.

Он добавил: только за одну эту неделю россияне применили против Украины почти 1200 ударных дронов и уже 50 ракет различных типов - большинство являются баллистическими.

Защита от такой угрозы может быть только общим делом - ни одна нация в мире не должна оставаться в одиночестве против такого

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Около 2:00 ночи 26 октября столицу Украины атаковали ударными БПЛА. В результате вражеской атаки погибли три человека.

Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Далее количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек.

Полиция Киева показала первые кадры после вражеского удара: правоохранители оставались рядом с гражданами даже несмотря на угрозу новых попаданий.

Также УНН сообщал, что в результате российского удара по Киеву 26 октября погибли выпускница Киево-Печерского лицея "Лидер" Анастасия Маслий и ее мама.

Евгений Устименко

