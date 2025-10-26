Жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого: Зеленський про удар рф по Києву 26 жовтня

Президент України Володимир Зеленський заявив про завершення розбору завалів на місці влучення російського дрона у Києві 26 жовтня, внаслідок якого є загиблі та поранені. За цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів та 50 ракет різних типів.