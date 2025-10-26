Жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого: Зеленський про удар рф по Києву 26 жовтня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про завершення розбору завалів на місці влучення російського дрона у Києві 26 жовтня, внаслідок якого є загиблі та поранені. За цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів та 50 ракет різних типів.
Деталі
Як зазначив Президент, рятувальники працювали від ночі. Гасіння пожеж було доволі тривалим, але наразі всі роботи завершені. Він додав, що серед постраждалих було семеро дітей.
Ми дякуємо кожному, хто допомагає людям, - кожному рятувальнику, усім у комунальних службах, хто дійсно працює, щоб допомогти
Він додав: тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів - більшість є балістичними.
Захист від такої загрози може бути тільки спільною справою - жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого
Нагадаємо
Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю України атакували ударними БПЛА. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 32 особи, з них семеро госпіталізовано, включаючи двох дітей. Далі кількість постраждалих у Києві зросла до 33 чоловік.
Поліція Києва показала перші кадри після ворожого удару: правоохоронці залишалися поряд із громадянами навіть попри загрозу нових влучань.
Також УНН повідомляв, що внаслідок російського удару по Києву 26 жовтня загинули випускниця Києво-Печерського ліцею "Лідер" Анастасія Маслій і її мама.