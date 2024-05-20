Незаконное выдворение украинцев из Крыма: сообщено о подозрении оккупационной судье

Прокуратуры автономии сообщили о подозрении оккупационной судье, которая причастна к депортации граждан Украины из Крыма. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуратуры автономии сообщено о подозрении оккупационной судье, которая причастна к депортации граждан Украины из Крыма. Ей инкриминируется нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что подозреваемая с 2017 года занимала должность "судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым". Она достоверно знала, что жители оккупированного полуострова и все, кто на законных основаниях находятся в Крыму, находятся под защитой международного гуманитарного права. Вопреки этому, незаконно применяя законодательство РФ, в феврале 2018 года приняла решение о принудительном выдворении гражданина Украины с полуострова в связи с якобы отсутствием разрешительных документов.

В прокуратуре отметили, что никакие дополнительные разрешения для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова украинским законодательством и нормами международного гуманитарного права не предусмотрены. Таким образом, подозреваемая нарушила требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Дополнение

Украина заочно приговорила девять бывших крымских судей к 12-15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как они изменили присяге и начали работать в российских судах после оккупации Крыма.