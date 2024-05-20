Незаконне видворення українців з Криму: повідомлено про підозру окупаційній судді
Київ • УНН
Окупаційній судді повідомлено про підозру за незаконну депортацію громадянина України з Криму, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
Прокуратури автономії повідомили про підозру окупаційній судді, яка причетна до депортації громадян України з Криму. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та м. Севастополя, пише УНН.
За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру окупаційній судді, яка причетна до депортації громадян України з Криму. Їй інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі,
Деталі
Встановлено, що підозрювана з 2017 року займала посаду "судді Євпаторійського міського суду Республіки Крим". Вона достовірно знала, що мешканці окупованого півострова та всі, хто на законних підставах перебувають в Криму, знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому, незаконно застосовуючи законодавство рф, у лютому 2018 року ухвалила рішення про примусове видворення громадянина України з півострова у зв’язку з нібито відсутністю дозвільних документів.
У прокуратурі зазначили, що жодні додаткові дозволи для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова українським законодавством та нормами міжнародного гуманітарного права не передбачені. Таким чином, підозрювана порушила вимоги Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Доповнення
Україна заочно засудила дев'ятьох колишніх кримських суддів до 12-15 років позбавлення волі за державну зраду після того, як вони зрадили присязі та почали працювати в російських судах після окупації Криму.