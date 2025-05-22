Нетаньяху заявил, что Израиль готов прекратить войну "при четких условиях"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил о готовности к прекращению войны при условиях, которые обеспечат его стране безопасность. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Нетаньяху заявил, что он готов прекратить войну "при четких условиях, которые гарантируют безопасность Израиля". По его словам, это предусматривает освобождение всех израильских заложников, сложение ХАМАСом оружия, изгнание его руководства из Газы и "полное разоружение территории".

Также он отметил, что жители, которые захотят покинуть Газу, смогут это сделать.

Нетаньяху заявил, что те, кто призывает Израиль прекратить войну до достижения этих целей, призывают "сохранить контроль ХАМАС над Газой".

Кроме того, Нетаньяху сказал, что "в конце концов" сектор Газы - весь - будет под израильским контролем безопасности, и что ХАМАС потерпит поражение.

Он также подчеркнул необходимость предотвращения гуманитарного кризиса, а затем раскрыл трехэтапный план доставки помощи в Газу.

Это включает в себя доставку основных предметов помощи в анклав, открытие пунктов раздачи пищи американскими компаниями под охраной израильских военных и создание зоны для защиты гражданских лиц после взятия Газы под контроль безопасности.

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Дополнение

Израиль начал новую кампанию против ХАМАС в секторе Газа в войне, которая разожгла напряженность на Ближнем Востоке. Война началась с того, что 7 октября 2023 года палестинская боевая группировка ХАМАС вышла из Газы, в результате этого нападения погибли 1200 человек, около 250 человек были взяты в заложники и забраны обратно в прибрежный анклав.

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