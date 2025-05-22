Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий припинити війну "за чітких умов"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про готовність до припинення війни на умовах, що гарантують безпеку його країні. Серед вимог: звільнення заручників і повне роззброєння Гази.
Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у середу заявив про готовність до припинення війни за умов, які забезпечать його країні безпеку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Нетаньягу заявив, що він готовий припинити війну "за чітких умов, які гарантують безпеку Ізраїлю". За його словами, це передбачає звільнення всіх ізраїльських заручників, складання ХАМАСом зброї, вигнання його керівництва з Гази та "повне роззброєння території".
Також він зазначив, що жителі, які захочуть покинути Газу, зможуть це зробити.
Нетаньягу заявив, що ті, хто закликає Ізраїль припинити війну до досягнення цих цілей, закликають "зберегти контроль ХАМАС над Газою".
Окрім того, Нетаньягу сказав, що "врешті" сектор Гази - увесь - буде під ізраїльським безпековим контролем, і що ХАМАС зазнає поразки.
Він також наголосив на необхідності запобігання гуманітарній кризі, а потім розкрив триетапний план доставки допомоги до Гази.
Це включає в себе доставку основних предметів допомоги в анклав, відкриття пунктів роздачі їжі американськими компаніями під охороною ізраїльських військових і створення зони для захисту цивільних осіб після взяття Гази під безпековий контроль.
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Доповнення
Ізраїль розпочав нову кампанію проти ХАМАС у секторі Газа у війні, яка розпалила напруженість на Близькому Сході. Війна почалася з того, що 7 жовтня 2023 року палестинське бойове угруповання ХАМАС вийшло з Гази, внаслідок цього нападу загинули 1200 людей, близько 250 людей було взято у заручники і забрано назад у прибережний анклав.
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