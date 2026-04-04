Нетаньяху заверил, что Израиль продолжит атаковать Иран
Киев • УНН
Израиль атаковал иранские нефтехимические заводы и уничтожил 70% мощностей по производству стали. Нетаньяху обещает продолжить удары по "денежной машине" врага.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по Ирану после того, как удары были направлены на "денежную машину" страны, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"После того, как мы уничтожили 70% его возможностей производить сталь, которая используется в качестве сырья для оружия, применяемого против нас", – сказал премьер-министр Израиля, – "сегодня мы атаковали их нефтехимические заводы".
По словам Нетаньяху, "эти две вещи – их денежная машина, которая финансирует их войну террора против нас и против мира".
"Мы продолжим наносить им удары, как я обещал", - резюмировал премьер Израиля.
