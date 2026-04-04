Нетаньягу запевнив, що Ізраїль продовжить атакувати Іран

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить завдавати ударів по Ірану після того, як удари були спрямовані на "грошову машину" країни, передає УНН із посиланням на Sky News.

"Після того, як ми знищили 70% його можливостей виробляти сталь, яка використовується як сировина для зброї, що застосовується проти нас", – сказав прем'єр-міністр Ізраїлю, – "сьогодні ми атакували їхні нафтохімічні заводи".

За словами Нетаньягу, "ці дві речі – їхня грошова машина, яка фінансує їхню війну терору проти нас і проти світу".

"Ми продовжимо завдавати їм ударів, як я обіцяв", - резюмував прем'єр Ізраїлю.

