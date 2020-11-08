Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил в воскресенье кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах. Об этом Нетаньяху написал в своем Twitter, передает УНН.
“Приветствие Джо Байденуц и Камале Харрис. Джо, нашим теплым личным отношениям уже около 40 лет, и я знаю вас как большого друга Израиля. С нетерпением жду работы с вами обоими по дальнейшему укреплению особого альянса между США и Израилем”, — написал премьер-министр Израиля.
3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.