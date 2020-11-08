Нетаньяху привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

“Привітання Джо Байдену і Камалі Харріс. Джо, нашим теплим особистим стосункам вже близько 40 років, і я знаю вас як великого друга Ізраїлю. З нетерпінням чекаю роботи з вами обома щодо подальшого зміцнення особливого альянсу між США і Ізраїлем”, — написав прем’єр-міністр Ізраїлю.

3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.