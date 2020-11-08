Нетаньяху привітав Байдена з перемогою на виборах президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху привітав у неділю кандидатів на пости президента і віце-президента США від Демократичної партії Джозефа Байдена і Камалу Харріс з перемогою на виборах. Про це Нетаньяху написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Привітання Джо Байдену і Камалі Харріс. Джо, нашим теплим особистим стосункам вже близько 40 років, і я знаю вас як великого друга Ізраїлю. З нетерпінням чекаю роботи з вами обома щодо подальшого зміцнення особливого альянсу між США і Ізраїлем”, — написав прем’єр-міністр Ізраїлю.
3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.